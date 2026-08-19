PJ e polícia espanhola desmantelam rede que introduziu 3,35 toneladas de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, coordenou nos últimos dias uma operação conjunta com a Polícia Nacional de Espanha que desmantelou uma organização responsável pela introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa.

No âmbito da ação foram detidos três homens entre Portugal e Espanha e apreendidos 3.350 kg de cocaína, três armas de fogo e duas viaturas, revela a PJ em comunicado.

Segundo a investigação, a droga era proveniente da América Latina e transportada por Embarcações de Alta Velocidade (EAV), transbordada de navios‑mãe em pontos do Oceano Atlântico e depois introduzida em território nacional antes de seguir para o destino final, na zona da Costa del Sol.

A colaboração entre as autoridades portuguesas e espanholas permitiu recolher informação sobre o modus operandi do grupo, acompanhar os seus movimentos desde a origem até ao destino e deter os principais responsáveis pela importação, esclarece a PJ no mesmo documento.

Em Portugal, a operação designada “Eclipse/Hawara” culminou numa detenção em flagrante delito, efetuada com o apoio do destacamento de trânsito da GNR de Évora.

De acordo com o comunicado, tratou-se de um "cidadão estrangeiro com 37 anos" que foi intercetado numa viatura que transportava "1.530 kg de cocaína e duas armas automáticas municiadas".

O detido foi presente à autoridade judiciária e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva. As investigações continuam a decorrer, segundo a Polícia Judiciária.