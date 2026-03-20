PJ detém suspeito de rapto de diretor de restaurante de luxo de Vale do Lobo desaparecido há uma semana

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta sexta-feira, 20 de março, que deteve um homem suspeito da prática do crime de rapto e roubo.Esta detenção está relacionada com o desaparecimento de um outro homem, com 50 anos, Ricardo Claro, diretor de serviços administrativos e recursos humanos num restaurante de luxo de Vale do Lobo, que está incomunicável desde 13 de março."Identificaram-se fortes indícios de que o desaparecimento não terá sido voluntário e das diligências imediatas resultou a recolha de prova, que permitiu identificar um homem diretamente envolvido nos factos em investigação", explicou a PJ num comunicado enviado às redações."Os elementos apurados permitem, para já, concluir que foi delineado um projeto criminoso que consistia na privação da liberdade da vítima, visando a apropriação de todos os objetos de valor que esta transportasse ou aos quais fosse possível aceder", pode ler-se na nota, que dá conta que estão a ser desenvolvidas "diligências de caráter técnico e operacional na região do sotavento algarvio, com vista à localização da vítima, que se mantém com paradeiro desconhecido".Refira-se que a irmã do desaparecido alertou nas redes sociais que sabia pelos cartões bancários que Ricardo Claro "foi assaltado" e que a viatura do diretor do restaurante, um Peugeot 2008, foi encontrado na quinta-feira, 19, estacionado junto a um restaurante em Olhão, tendo a chave sido recuperada perto do local onde o veículo estava estacionado.O detido, com 39 anos, será presente às autoridades judiciárias competentes para efeitos de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Segundo o Correio da Manhã, trata-se de um trabalhador da mesma empresa da vítima.A investigação prossegue a cargo da PJ "a fim de esclarecer devidamente os factos".