PJ detém professor de natação por abuso sexual de crianças de 7 e 11 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um professor de natação de iniciação de crianças numa piscina pública em Lisboa, de 37 anos, devido à suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças.Foi no exercício das suas funções que praticou atos sexuais de relevo contra os dois rapazes, de sete e onze anos, em dezembro do ano passado.Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades quando um dos meninos revelou à mãe o que o professor fazia durante as aulas."Desenvolvidas as diligências investigatórias por parte desta Polícia, procedeu-se à detenção do suspeito, admitindo-se que possam ser apuradas mais vítimas", adianta a PJ num comunicado enviado às redações.O detido foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias, proibição de frequentar piscinas de acesso público, proibição de contactos com as vítimas e as suas famílias e obrigação entrega do passaporte.