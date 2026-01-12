Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PJ detém professor de natação por abuso sexual de crianças de 7 e 11 anos
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ detém professor de natação por abuso sexual de crianças de 7 e 11 anos

Foi no exercício das suas funções que praticou atos sexuais de relevo contra os dois rapazes, em Lisboa, em dezembro do ano passado.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um professor de natação de iniciação de crianças numa piscina pública em Lisboa, de 37 anos, devido à suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças.

Foi no exercício das suas funções que praticou atos sexuais de relevo contra os dois rapazes, de sete e onze anos, em dezembro do ano passado.

Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades quando um dos meninos revelou à mãe o que o professor fazia durante as aulas.

"Desenvolvidas as diligências investigatórias por parte desta Polícia, procedeu-se à detenção do suspeito, admitindo-se que possam ser apuradas mais vítimas", adianta a PJ num comunicado enviado às redações.

O detido foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias, proibição de frequentar piscinas de acesso público, proibição de contactos com as vítimas e as suas famílias e obrigação entrega do passaporte.

Lisboa
Polícia Judiciária

