PJ detém presumível homicida de Maria Amaral, agente imobiliária desaparecida na Lourinhã

Investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo localiza vestígios de sangue na residência do suspeito e prepara-se para recuperar o cadáver de Maria Amaral.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve este sábado, 31 de janeiro, um homem suspeito do homicídio de Maria Amaral, a agente imobiliária e filha da atriz Delfina Cruz, que se encontrava desaparecida desde o passado dia 19 de janeiro.

A operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Contraterrorismo e teve lugar na zona da Lourinhã. Culmina 12 dias de incerteza sobre o paradeiro da vítima.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, a investigação foi desenvolvida de forma "célere e ininterrupta", permitindo reunir um conjunto sólido de provas que apontam para o detido como o autor do crime. Um dos elementos decisivos para a consolidação das suspeitas foi a realização de uma busca domiciliária à residência do suspeito, onde os inspetores encontraram "vestígios hemáticos relevantes", ou seja, amostras de sangue.

Recuperação do corpo em curso

Após a inspeção inicial ao local e a recolha de indícios, a Polícia Judiciária afirma que prepara as diligências necessárias para proceder ao levantamento do cadáver. O corpo terá sido escondido pelo agressor após o crime, e as autoridades já terão identificado o local onde este se encontra.

A detenção foi efetuada fora de flagrante delito, sob mandado emitido pelo magistrado do Ministério Público que titulariza o inquérito. O suspeito será agora presente à autoridade judiciária competente para o primeiro interrogatório judicial, momento em que serão aplicadas as medidas de coação adequadas.

