Rapaz terá abusado da irmã desde a pandemia e pais nada fizeram. PJ detém os três

Os pais e uma menor de 16 anos foram detidos em Lisboa por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável agravado.Segundo a Polícia Judiciária, que efetuou a detenção, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "no seio de uma família aparentemente estruturada ocorreram inúmeros crimes sexuais, ao longo de cinco anos". "Na altura do confinamento, devido à pandemia por covid-19, quando a menina tinha apenas 10 anos, o irmão de 14 começa a sujeitá-la a práticas sexuais, contra a sua vontade", diz a PJ, segundo a qual esses abusos replicaram-se ao longo do tempo.Aos 12 anos, a menor terá revelado aos pais esses abusos por parte do irmão, mas, diz a PJ, "estes conformaram-se com a situação e não cumpriram com o seu dever legal de protegê-la". As agressões terão continuado até dezembro de 2025, até que terão sido descobertas na escola, que denunciou a suspeita diretamente à Polícia Judiciária.Após investigação, a PJ deteve os três suspeitos, tendo recolhido provas da prática dos crimes diretamente pelo irmão e, indiretamente pelos pais. "A menina cresceu em contexto de abuso sexual intrafamiliar, sofreu em silêncio e, aos 16 anos, apresenta consequências diretas ao nível da sua saúde mental", diz a PJ.Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.