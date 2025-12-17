PJ detém homem do Bangladesh suspeito de agredir sexualmente mulher da Lituânia em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira, 17 de dezembro, em Lisboa, um cidadão natural do Bangladesh, de 29 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 21 anos, de nacionalidade lituana, que estava embriagada.Em comunicado, a PJ revela que o suspeito está "fortemente indiciado da prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, coação e ainda de gravações e fotografias ilícitas".O crime terá ocorrido no último domingo, uma semana depois de a vítima ter conhecido o suspeito num bar de Lisboa através de amigos em comum, quando o homem de 29 anos transportou a vítima, que estava em "alegado estado de embriaguez", na sua viatura de TVDE que opera na capital. Foi neste contexto que a mulher terá sido abusada sexualmente, tendo o ato sido filmado pelo suspeito, que depois usou essas imagens para que a vítima não apresentasse a denúncia.No entanto, ao recuperar a consciência, a mulher deslocou-se ao hos+pital onde foi confirmado ter sido sexualmente agredida, de acordo com as perícias realizadas.A Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ procedeu depois à localização e detenção do suspeito, que tinha antecedentes por crime de condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.Depois de ter sido presente ao juiz para primeiro interrogatório, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.