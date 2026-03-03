PJ detém em Lisboa português suspeito de homicídio em Manchester

Um português de 25 anos suspeito dos crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física, em novembro de 2020 em Manchester, no Reino Unido, foi localizado em Lisboa e detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi divulgado esta terça-feira.O homem, que era procurado no Reino Unido por suspeitas de agressão com arma branca a outro homem, causando-lhe a morte, foi localizado em Lisboa pela PJ através da Unidade de Informação Criminal, informou em comunicado divulgado.O suspeito, na altura dos crimes, era membro de um gangue organizado, que participou num confronto violento, combinado pelas redes sociais.Os dois grupos envolveram-se em agressões graves, utilizando facas, sabres, tacos de basebol e outros instrumentos de agressão,Após ter cometido os crimes, o suspeito regressou a Portugal, onde trabalhava na construção civil, sem estar declarado.