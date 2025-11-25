PJ detém cinco suspeitos por tentativa de homicídio de dois trabalhadores da construção civil no Barreiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, 25 de novembro, cinco homens entre os 19 e os 30 anos que são suspeitos da tentativa de homicídio de dois trabalhadores da construção civil no Barreiro.Em comunicado, a PJ explica as detenções resultaram de uma operação policial cumprindo um mandado de detenção pela tentativa de duplo homicídio, que ocorreu a 27 de maio.As vítimas têm 42 e 55 anos e, na altura dos factos, encontravam-se a abandonar o local de trabalho. “Ao sair da obra, as vítimas foram surpreendidas por um dos agora detidos a entrar na mesma, vindo a alertá-lo de que não o poderia fazer. Não anuindo ao pedido, este veio a atirar uma pedra de grandes dimensões à viatura, obrigando os ocupantes a parar, tendo de seguida chamado os restantes suspeitos”, explica o comunicado.A PJ acrescenta que os suspeitos estavam “munidos de pedras de grandes dimensões" e agrediram "violentamente as vítimas, nomeadamente na cabeça”, sendo que elas ficaram inanimadas. Os dois homens agredidos tiveram de ser assistidos no hospital, onde se mantiveram internados durante alguns dias.Os detidos não têm antecedentes criminais e vão ser presentes a tribunal, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.