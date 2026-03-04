PJ detém casal por suspeita de abusar sexualmente das duas filhas da mulher em Montemor-o-Novo

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher em Montemor-o-Novo por suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de menores, pornografia de menores e aliciamento de menor. As vítimas são, de acordo com um comunicado da PJ, duas raparigas que têm atualmente 13 e 14 anos que são "filhas da suspeita, com quem o homem vivia".Os factos terão ocorrido desde abril de 2025 na casa onde a família vive, precisamente em Montemor-o-Novo. "Na sequência da investigação desenvolvida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, com origem numa denúncia efetuada pela escola, foi possível reunir elementos probatórios que indiciam que o homem terá abusado sexualmente da enteada mais velha, à data dos factos com 13 anos, procurando também aliciar a mais nova ao mesmo tipo de práticas", diz o comunicado.Na mesma nota é referido que "os abusos terão ocorrido de forma regular e reiterada, com a conivência da progenitora das menores, tendo ainda o suspeito gravado imagens dos atos cometidos".Neste sentido, os dois suspeitos vão ser presentes a um juiz para o primeiro interrogatório judicial, bem como a aplicação das correspondentes medidas de coação.Os detido vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.