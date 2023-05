PJ detém suspeito de matar homem e esconder corpo num saco de plástico no Cadaval

Em comunicado, a PJ refere que o detido é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver de um homem de 47 anos.

Na nota, a PJ explica que o crime ocorreu no dia 28 de abril na residência em que viviam os dois homens, em "contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito".

"Após a prática do crime, o agressor levou a efeito diligências tendentes à profanação e ocultação do cadáver, localizado e recuperado nos dias 02 e 03 de maio de 2023, em espaço rural da zona do Cadaval", descreve a PJ, acrescentando que a vítima foi identificada pelas impressões digitais, após perícia científica.

"As diligências realizadas até ao momento permitem excluir qualquer contexto de criminalidade organizada como génese para os crimes verificados", ressalvam as autoridades.

O suspeito vai ser agora presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

Na quarta-feira, a PJ tinha adiantado à agência Lusa que estava a investigar indícios de crime no caso de um corpo encontrado dentro de um saco de plástico na terça-feira à noite em Pero Moniz, no concelho do Cadaval.