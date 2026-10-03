PJ apreende 11 quilos de cocaína no Aeroporto de Lisboa e detém três mulheres

Três mulheres foram detidas com cocaína no Aeroporto de Lisboa, informou a Polícia Judiciária (PJ) este sábado, 03 de outubro. Foram apreendidos 11 quilos da droga com "grau elevado de pureza".

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, três cidadãs estrangeiras que transportavam consigo cerca de 11 quilos de cocaína, com grau elevado de pureza", lê-se no comunicado.

A droga estava escondida em bagagens das passageiras, detalhou a PJ. "O produto estupefaciente era transportado dissimulado na bagagem que transportavam, oriundas de um país na América do Sul", pontua. O país exato não foi informado.

As detidas ficaram em prisão preventiva. "As suspeitas, com idades compreendidas entre os 24 e 35 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medida de coação, tendo sido determinado que aguardassem ulteriores termos do processo em prisão preventiva", conclui.