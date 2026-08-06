Ponte 25 de abril celebra 60 anos
Ponte 25 de abril celebra 60 anosMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Sociedade

Pinto Luz garante duas novas travessias do Tejo concluídas dentro de 10 anos

Ministro diz que terceira ponte, entre Chelas e o Barreiro, e um túnel entre Algés e a Trafaria deverão estar concluídos na próxima década. Nova ponte terá de estar pronta a tempo do futuro aeroporto.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou esta quinta-feira (6 de agosto) que no prazo de 10 anos estarão concluídas duas novas travessias do Tejo, designadamente uma terceira ponte, entre Chelas e o Barreiro, e um túnel entre Algés e a Trafaria.

Em declarações aos jornalistas à margem das comemorações dos 60 anos da Ponte 25 de Abril, Pinto Luz avançou que o período de construção da nova ponte - um projeto rodoferroviário planeado para ligar Chelas (Lisboa) ao Lavradio (Barreiro) - deverá ser “sensivelmente o mesmo”, ou seja, entre quatro e cinco anos.

“Será uma ponte diferente [da Ponte 25 de Abril], com outro tipo de infraestrutura e outro tipo de desenho e engenharia, mas sensivelmente será o mesmo tempo de construção”, referiu o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Segundo Miguel Pinto Luz, “o Governo já está a desenvolver com a IP [Infraestruturas de Portugal] todo o caderno, inclusive a avaliação de impacto ambiental para a nova travessia”.

“A nova travessia tem de estar concluída antes do novo aeroporto ou concomitantemente com o novo aeroporto e, portanto, é algo que já está a acontecer”, enfatizou.

Notando que a concretização de novas travessias do Tejo tem acontecido em “ciclos de 30 anos” - “Há 60 anos tivemos a Ponte 25 de Abril, há 30 [anos] sensivelmente tivemos a Vasco da Gama e temos agora de, nos próximos anos, lançar a terceira travessia” - o ministro salientou que, “pela primeira vez, o ciclo será duplo”.

Não avançamos só com a terceira travessia. Este Governo tomou a decisão de avançar também com o túnel Algés-Trafaria. Portanto, antecipámos, de alguma forma, os ciclos de 30 anos para passarmos a ter mais duas travessias, dentro de 10 anos, para se unir estas duas margens”, explicou Miguel Pinto Luz.

E, salientou, o prazo de construção da nova ponte não pode derrapar: “Não pode, porque teríamos vários problemas. Primeiro, não cumpríamos a nossa palavra com o Governo espanhol de garantir uma ligação ferroviária de alta velocidade em três horas até 2034. Depois, não garantíamos que o novo aeroporto – o grande investimento nacional em infraestruturas - será servido por ferrovia. Portanto, não podemos sequer correr esse risco”, sustentou.

Ponte 25 de abril celebra 60 anos
Fotogaleria. Os 60 anos da ponte que liga as duas margens do Tejo no centro de Lisboa
Miguel Pinto Luz
Tejo
Ponte
travessias
Diário de Notícias
www.dn.pt