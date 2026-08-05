Fotogaleria. Os 60 anos da ponte que liga as duas margens do Tejo no centro de Lisboa

A 6 de agosto de 1967 Lisboa e Almada ganharam uma ligação e uma “irmã” da Ponte de S. Francisco (EUA). Foi nesse dia, faz esta quinta-feira 60 anos, que ficou disponível a travessia rodoviária entre as duas margens do Tejo, que atualmente, além da rodoviária, tem também uma passagem ferroviária que liga a capital até Setúbal.. A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Presidente da República, Américo Tomás, o presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, e o Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Cerejeira. Na altura ficou a chamar-se Ponte Salazar, nome que mudou cinco meses após o 25 de Abril de 1974, quando foi batizada como Ponte 25 de Abril.Atualmente estima-se que passem no tabuleiro rodoviário cerca de 150 mil veículos e 170 comboios diariamente.