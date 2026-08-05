A união por ponte entre as duas margens do Tejo começou a construída a 5 de novembro de 1962. O projeto ficou a cargo da empresa Golden Gate.
A união por ponte entre as duas margens do Tejo começou a construída a 5 de novembro de 1962. O projeto ficou a cargo da empresa Golden Gate. Arquivo DN
Sociedade

Fotogaleria. Os 60 anos da ponte que liga as duas margens do Tejo no centro de Lisboa

Veja as imagens de alguns dos momentos mais marcantes da obra que marca desde 1967 o perfil ribeirinho da capital portuguesa.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a

A 6 de agosto de 1967 Lisboa e Almada ganharam uma ligação e uma “irmã” da Ponte de S. Francisco (EUA). Foi nesse dia, faz esta quinta-feira 60 anos, que ficou disponível a travessia rodoviária entre as duas margens do Tejo, que atualmente, além da rodoviária, tem também uma passagem ferroviária que liga a capital até Setúbal.

A conclusão da ligação das duas margens
A conclusão da ligação das duas margensArquivo DN
Fases da construção
Fases da construçãoArquivo DN
Inauguração da ponte com Américo Tomás, António Oliveira Salazar e o cardeal Cerejeira.
Inauguração da ponte com Américo Tomás, António Oliveira Salazar e o cardeal Cerejeira.Arquivo DN
O primeiro engarrafamento na ponte aconteceu no dia de abertura - 6 de agosto de 1966.
O primeiro engarrafamento na ponte aconteceu no dia de abertura - 6 de agosto de 1966.Arquivo DN
A 4 de outubro de 1974, pouco mais de cinco meses depois da Revolução, operários retiraram o nome de Salazar da estrutura que passou a chamar-se Ponte 25 de Abril.
A 4 de outubro de 1974, pouco mais de cinco meses depois da Revolução, operários retiraram o nome de Salazar da estrutura que passou a chamar-se Ponte 25 de Abril.
A 24 de junho de 1994 os camionistas bloquearem o acesso à ponte protestado contra o aumento das portagens, passando de 50 cêntimos (100 escudos na altura) para 75 cêntimos (150 escudos), levando a uma operação policial.
A 24 de junho de 1994 os camionistas bloquearem o acesso à ponte protestado contra o aumento das portagens, passando de 50 cêntimos (100 escudos na altura) para 75 cêntimos (150 escudos), levando a uma operação policial.Arquivo DN / Orlando Teixeira
Anualmente a ponte recebe milhares de atletas que cumprem uma meia maratona.
Anualmente a ponte recebe milhares de atletas que cumprem uma meia maratona.Arquivo DN
A ponte é um 'ex-libris' da cidade de Lisboa, especialmente quando vista de Almada.
A ponte é um 'ex-libris' da cidade de Lisboa, especialmente quando vista de Almada.Arquivo DN

A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Presidente da República, Américo Tomás, o presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, e o Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Cerejeira. Na altura ficou a chamar-se Ponte Salazar, nome que mudou cinco meses após o 25 de Abril de 1974, quando foi batizada como Ponte 25 de Abril.

Atualmente estima-se que passem no tabuleiro rodoviário cerca de 150 mil veículos e 170 comboios diariamente.

Ponte 25 de Abril
aniversário
60 anos
edição impressa
fotogaleria
Diário de Notícias
www.dn.pt