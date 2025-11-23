Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Amadeu Guerra, procurador geral da República
Amadeu Guerra, procurador geral da RepúblicaFOTO: PAULO SPRANGER
Sociedade

PGR volta a falhar prazo legal para entrega do relatório de execução da Lei de Política Criminal

A PGR justifica o atraso na entrega do relatório com falhas nos sistemas informáticos da justiça, que obrigam à consulta manual de milhares de inquéritos para garantir dados fiáveis.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
PGR
Procuradoria-Geral da República
Amadeu Guerra
Justiça
Procurador-geral da República
criminalidade
edição impressa
Lei de Política Criminal

