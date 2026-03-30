Pessoa, Saramago, Camões e Agustina já estão no espaço. Portugal lança novos satélites

Portugal ganhou um reforço no espaço. Na manhã desta segunda-feira, 30 de março, seis satélites nacionais foram lançados, a partir de um foguetão Falcon 9 da Space X na base de Vandenberg, na Califórnia. Às 12h02 (hora de Lisboa), as ignições foram acionadas e o fogo intenso do arranque da espaçonave iluminou o ecrã no auditório do Pavilhão do Conhecimento, onde Governo, engenheiros, cientistas e empresários acompanhavam o lançamento.Quatro dos satélites carregam a poesia portuguesa para o céu. Agustina, Pessoa, Saramago e Camões são satélites desenvolvidos pela Luso Space, que vão integrar a constelação Lusíada, para reforçar o serviço de monitorização marítima e servir como um "waze dos oceanos", segundo CEO da empresa, para embarcações."Nós vamos permitir que qualquer navio no meio do mar possa ter comunicações num preço muito acessível", afirmou Ivo Vieira, a recordar que o primeiro equipamento da primeira constelação de satélites comercial de Portugal já tinha sido lançado no ano passado. "Vamos poder partilhar os dados que há no mar, como alertas piratas, meteorologia, pessoas que estão a precisar de apoio, icebergs à deriva, derrames de petróleo e muito mais", completou o CEO.Os satélites da Luso Space usam a onda VHF para comunicações, "o que permite ser muito mais resiliente do que o Starlink", comparou Ivo Vieira.Até 2027, serão 12 os satélites da constelação Lusíada. Os dados destes quatro agora lançados vão começar a ser analisados em cerca de três meses. Admitindo que o preço pelo serviço ainda está a ser definido, Ivo Vieira também confirmou a criação de um segundo modelo, a ser gratuito para navegadores..Além dos quatro da Luso Space, Portugal enviou mais dois satélites a bordo da Falcon 9. Um satélite SAR (Radar de Abertura Sintética em português) que é o primeiro equipamento deste género desenvolvido pela Força Aérea, e um satélite VHRLight NexGen, da responsabilidade do CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento), que vão reforçar a constelação Atlântico.Segundo o ministro da Economia, "este é um dos exemplos de sucesso das agendas mobilizadoras que muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Inicialmente tinha uma dotação inferior a 200 milhões de euros e nós reforçámos para cerca de 400 milhões de euros para pode criar duas constelações que vão ajudar na observação da Terra e para as comunicações".Ainda de acordo com Manuel Castro Almeida, os seis satélites "têm uma grande vertente de uso civil e de uso militar também", sendo essa é "a grande aposta que a Europa tem que fazer e que Portugal está a ter uma parte determinante, ativa, nessa processo de reforço das capacidades de uso militar da Europa"..Portugal reforça avanço estratégico e tecnológico com lançamento de seis satélites para o espaço .Portugal reforça avanço estratégico e tecnológico com lançamento de seis satélites para o espaço .Acordos Artemis. Portugal assume exploração responsável da Lua e Marte