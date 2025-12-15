Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Aeroporto de Lisboa
Aeroporto de LisboaDR
Sociedade

Peritos da Comissão Europeia avaliam correta aplicação do acervo de Schengen no aeroporto e no porto de Lisboa

Funcionamento dos sistemas informáticos de larga escala, procedimentos de fronteira (1ª e 2ª linha), recursos humanos e formação e análise de risco estão a ser verificados.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Peritos da Comissão Europeia (CE) estão entre esta segunda e quarta-feira a levar a cabo uma avaliação, sem pré-aviso, da correta aplicação do acervo de Schengen em vários domínios de intervenção abrangidos por esse acervo.

De acordo com um esclarecimento enviado pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) ao DN, estão a ser verificados aspetos como funcionamento dos sistemas informáticos de larga escala aplicáveis no âmbito do acervo de Schengen, em particular o Sistema de Informação Schengen (SIS) e Sirene; procedimentos de fronteira  (1ª e 2ª linha); recursos humanos e formação; e análise de risco.

O SSI esclarece que, "no âmbito do mecanismo de avaliação e monitorização do acervo de Schengen, nos termos do Regulamento da Aplicação do Acervo Schengen, a Comissão Europeia pode proceder à realização de avaliações sem pré-aviso".

A Comissão Europeia notificou este domingo o SSI "da sua intenção de proceder à realização de uma avaliação sem pré-aviso à fronteira externa portuguesa" e está levá-la a cabo entre esta segunda e quarta-feira nos postos de fronteira do Aeroporto Humberto Delgado e do porto de Lisboa e estruturas de coordenação.

Aeroporto de Lisboa
Segurança nas fronteiras. Comissão Europeia manda peritos a Lisboa para inspeção de surpresa

O novo sistema de controlo de fronteiras, mais rigoroso, entrou em funcionamento em Portugal e no restante espaço Schengen a 12 de outubro e, desde então, têm-se registado dificuldades, com os passageiros de fora da UE a terem de aguardar, por vezes, mais de uma hora nas partidas e chegadas. A 14 de outubro, o tempo de espera chegou aos 90 minutos, tendo o diretor nacional-adjunto da PSP e responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), João Ribeiro, admitido ter sido um um “dia crítico”.

Perante essas dificuldades, a Comissão Europeia sugeriu o recurso ao antigo sistema de controlo de fronteiras, com verificação e carimbos nos passaportes.

No início deste mês, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, admitiu que “as fronteiras no aeroporto são um embaraço para o Governo”. “Neste momento é um embaraço e acho que a única coisa que se pode fazer é pedir desculpa. Ninguém pode ficar contente com a experiência enquanto passageiro, hoje em dia, nos aeroportos nacionais”, assumiu.

O Sistema de Segurança Interna (SSI) chegou a admitir que o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários poderá ser suspenso durante o Natal para evitar filas nos aeroportos, lembrando que esta medida foi autorizada a nível europeu, pela Comissão Europeia, devido “aos constrangimentos que se têm verificado em alguns aeroportos da Europa".

Aeroporto de Lisboa
Controlo de fronteiras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt