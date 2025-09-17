Penha de França. Detido suspeito de tráfico e apreendidas grandes quantidades de droga e várias armas

A PSP deteve um homem de 25 anos por suspeita da prática de tráfico de droga, na freguesia da Penha de França, em Lisboa, tendo constatado que o indivíduo tinha na sua posse "diversas armas de fogo", assim como "munições e uma arma branca".Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva, informou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em comunicado enviado na terça-feira, 16 de setembro, às redações. Após visualizarem "uma transação de produto estupefaciente entre dois indivíduos", as autoridades detiveram, no sábado (13), o suspeito de vender a droga, tendo sido depois realizada uma busca à residência do detido. Durante essa diligência, a PSP constatou "a existência não só de diferentes composições químicas, como também de armas de fogo, respetivas munições e uma arma branca".A força policial detalhou a apreensão de uma "pistola de calibre 9mm"; um "revolver de calibre .22; 55 munições de calibre 9mm; 49 munições de calibre .22;" seis "réplicas de arma de fogo"; uma "faca de mergulho com mais de 15cm de lâmina". Na nota, a PSP informou ainda que desta ocorrência foram apreendidas 1990,16 doses individuais de haxixe; 5415 de ecstasy; 800,02 de liamba. Segundo as autoridades, foi ainda apreendido "produto indeterminado que será sujeito a exame laboratorial", mas também "comida contendo na sua confeção produto suspeito de ser estupefaciente, material utilizado para a composição das doses de estupefaciente" e ainda "21 sacos contendo comprimidos alucinogénios".Também foi apreendido "material para preparação e embalamento" da droga, como luvas descartáveis, utensílios de corte, medicação, três balanças e sacos para embalamento, mas também dois computadores portáteis, três smartphones, um disco externo, "cadernos com anotações referentes à atividade ilícita desenvolvida", 993 euros e 119 reais..Combate ao tráfico de droga em Lisboa. Três detidos "em flagrante delito" em operação da PJ.PJ detém português condenado no Brasil por pertencer a grupo que traficava droga em tripas bovinas congeladas