Pedro Duarte diz que proibir pesados na VCI no Porto é opção mais rápida que portagens

O presidente da Câmara do Porto explicou esta sexta-feira, 26 de junho, que o Governo decidiu proibir a circulação de pesados de mercadorias na Via de Cintura Interna (VCI), em vez de introduzir portagens, por ser uma opção mais eficaz e rápida.“Devo dizer também que a opção foi pela proibição [de circulação de pesados de mercadorias] para poder ter uma eficácia mais rápida, porque a introdução de portagens implicaria, nomeadamente, a contratação pública associada a pórticos e outros procedimentos que levaria bastante mais tempo”, afirmou Pedro Duarte, no final da reunião do Conselho Metropolitano do Porto, ao qual também preside.Satisfeito com esta decisão do Governo PSD/CDS-PP, que foi anunciada na quinta-feira, o autarca, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, assinalou que os pesados de mercadorias têm agora a alternativa da Circular Regional Exterior do Porto (CREP), onde não pagam portagens.“Aqueles pesados que queiram aceder à cidade do Porto para fazerem a sua atividade normal, esses poderão fazê-lo. Nós temos uma plataforma tecnológica já preparada para poder haver autorizações ágeis, que são dadas, desde que haja uma justificação para esses pesados poderem circular na VCI”, revelou.Pedro Duarte apontou ainda que esta é uma “aspiração de décadas” e que, em poucos meses de mandato, concretizou esta ambição.“Congratulo-me por haver uma resposta tão rápida e eficaz por parte do poder central e, concretamente, do Governo”, sublinhou.A circulação de veículos pesados de mercadorias na VCI, no Porto, vai ser proibida nos dias úteis, entre as 07:00 e as 21:00, e vai arrancar a 15 de setembro.O objetivo é descongestionar uma das vias nacionais com mais tráfego, anunciou o Governo.“O que nós fazemos é um desincentivo e uma proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada, nos dias úteis entre as 07:00 e as 21:00 - as exceções estão reguladas - e com o objetivo de desviar esse tráfego para a CREP”, anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Governo, no Campus XXI, em Lisboa.O Governo salientou que esta solução para diminuir o tráfego na VCI tem sido estudada desde 2025 e foi coordenada com a Câmara Municipal do Porto.No final de fevereiro, o Governo tinha dito que a solução para descongestionar a VCI estava em “concretização técnica e processual”, após ter entrado em vigor a isenção de portagens para pesados na CREP..Governo aprovou proibição de pesados na VCI no Porto em dias úteis. Medida arranca a 15 de setembro