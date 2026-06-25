Governo aprovou proibição de pesados na VCI no Porto em dias úteis. Medida arranca a 15 de setembro

A proibição da circulação de pesados de mercadorias na VCI entre as 07:00 e as 21:00 nos dias úteis vai ser implementada a partir de 15 de setembro, disse esta quinta-feira (25 de junho) o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, congratulando-se com a decisão aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros.“É o culminar de um trabalho conjunto entre o Governo, a câmara municipal e a Área Metropolitana do Porto, e constitui um grande avanço para a gestão do trânsito em uma das vias mais sobrecarregadas do país”, notou o autarca, em nota enviada à agência Lusa.Salientando que tem dialogado com o Governo e com a Infraestruturas de Portugal, Pedro Duarte aponta 15 de setembro como data de arranque da implementação, gabando ter conseguido concretizar “uma aspiração de décadas” em “apenas alguns meses de mandato”.A proibição da circulação de veículos pesados de mercadorias na VCI, no Porto, nos dias úteis, entre as 07:00 e as 21:00, foi anunciada esta quinta-feira pelo Governo.“O que nós fazemos é um desincentivo e uma proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada, nos dias úteis entre as 07:00 e as 21:00 - as exceções estão reguladas - e com o objetivo de desviar esse tráfego para a Circular Externa do Porto (CREP)”, anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Governo, no Campus XXI, em Lisboa.O Governo salientou que esta solução para diminuir o tráfego na Via de Cintura Interna (VCI) tem sido estudada desde 2025 e foi coordenada com a Câmara Municipal do Porto.No final de fevereiro, o Governo tinha dito que a solução para descongestionar a VCI estava em “concretização técnica e processual”, após ter entrado em vigor a isenção de portagens para pesados na CREP.A Lusa tinha questionado o ministério liderado por Miguel Pinto Luz acerca da solução para a VCI que o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, disse ter acordado com o Governo para a proibição da circulação de passagem de pesados de mercadorias naquela via, que serve Porto e Gaia, após ter entrado em vigor a isenção de portagens para pesados na CREP/A41, em 25 de fevereiro com retroativos a 01 de janeiro.Em causa está a lei que clarifica a suspensão de portagens para veículos pesados nas autoestradas A41 (CREP), A19 (troço São Jorge - Leiria Sul) e A8 (Leiria Sul - Pousos), proposta pelo PS e aprovada pelo parlamento no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026, contra a vontade dos partidos do Governo, PSD e CDS-PP, mas com os votos favoráveis de todos os restantes partidos (CH, PS, IL, L, PCP, BE, PAN e JPP).No final do ano passado, o presidente da Área Metropolitana do Porto e da Câmara do Porto, Pedro Duarte, revelou que iria propor ao Governo a proibição da passagem de pesados na VCI durante horas de ponta, como medida complementar à isenção de portagens na CREP/A41.Em entrevista à Lusa em 12 de fevereiro, confirmou que a proposta tinha tido a aceitação do Governo..Porto tem aval do Governo para pesados saírem da VCI e quer limitar trânsito no centro.Camiões deixam de pagar portagem à hora de ponta na circular exterior do Porto em março