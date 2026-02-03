Pedrógão Grande. Proteção Civil alerta para risco de eletrocussão devido aos danos na rede elétrica

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Pedrógão Grande emitiu esta terça-feira, 3 de fevereiro, um aviso à população devido ao risco elevado de eletrocussão na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin no concelho. A passagem do mau tempo causou danos significativos nas redes de fornecimento elétrico, com postes e cabos partidos ou caídos na via pública.De acordo com as autoridades, muitos dos cabos danificados continuam sob tensão, representando um perigo sério para a segurança de pessoas e animais. A Proteção Civil apela, por isso, à máxima precaução e pede à população que evite qualquer contacto ou aproximação a infraestruturas elétricas afetadas.Estas são as principais recomendações:- 𝐍𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞 em cabos elétricos caídos ou danificados- 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚̂𝐧𝐜𝐢𝐚 de postes, cabos ou estruturas suspeitas- 𝐍𝐚̃𝐨 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐞 mesmo que os cabos aparentem não ter energia- 𝐒𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞 𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 e contacte imediatamente as autoridades competentesA E-Redes mantém equipas no terreno, a trabalhar na reposição do fornecimento de energia elétrica em todo o concelho, com o objetivo de restabelecer a normalidade “o mais rapidamente possível”, informa a Proteção Civil de Pedrógão Grande, acrescentando que as ocorrências relacionadas com a rede elétrica devem ser comunicadas através da plataforma digital da E-Redes..Mau tempo. GNR, PSP e município de Leiria alertam para burlas