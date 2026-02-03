Pedrógão Grande. Proteção Civil alerta para risco de eletrocussão devido aos danos na rede elétrica
Pedrógão Grande. Proteção Civil alerta para risco de eletrocussão devido aos danos na rede elétrica

Muitos dos cabos danificados continuam sob tensão, representando um perigo sério para a segurança de pessoas e animais, alerta Proteção Civil, que deixa um conjunto de recomendações.
Rui Frias
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Pedrógão Grande emitiu esta terça-feira, 3 de fevereiro, um aviso à população devido ao risco elevado de eletrocussão na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin no concelho. A passagem do mau tempo causou danos significativos nas redes de fornecimento elétrico, com postes e cabos partidos ou caídos na via pública.

De acordo com as autoridades, muitos dos cabos danificados continuam sob tensão, representando um perigo sério para a segurança de pessoas e animais. A Proteção Civil apela, por isso, à máxima precaução e pede à população que evite qualquer contacto ou aproximação a infraestruturas elétricas afetadas.

Estas são as principais recomendações:
- 𝐍𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞 em cabos elétricos caídos ou danificados

- 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚̂𝐧𝐜𝐢𝐚 de postes, cabos ou estruturas suspeitas

- 𝐍𝐚̃𝐨 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐞 mesmo que os cabos aparentem não ter energia

- 𝐒𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞 𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 e contacte imediatamente as autoridades competentes

A E-Redes mantém equipas no terreno, a trabalhar na reposição do fornecimento de energia elétrica em todo o concelho, com o objetivo de restabelecer a normalidade “o mais rapidamente possível”, informa a Proteção Civil de Pedrógão Grande, acrescentando que as ocorrências relacionadas com a rede elétrica devem ser comunicadas através da plataforma digital da E-Redes.

Mau Tempo
Pedrógão Grande
depressão Kristin
eletrocussão

