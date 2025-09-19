Pediatra Ana Isabel Lopes é a nova diretora clínica do Hospital de Santa Maria

A pediatra Ana Isabel Fonseca Lopes vai substituir o até aqui diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, uma designação que foi aprovada na última reunião de Conselho de ministros.Segundo a informação a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria informou na quinta-feira os diretores de serviço e as chefias na nomeação da nova diretora clínica dos cuidados de saúde hospitalares e hoje comunicou internamente a toda a instituição.Ana Isabel Lopes assume as funções a partir desta sexta-feira, 19 de setembro.Licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde concluiu também o doutoramento e dirigiu a Clínica Universitária de Pediatria, Ana Isabel Lopes especializou-se em Pediatria no Hospital de Santa Maria e no John Radcliffe Hospital, Oxford, com sub-especialização na área da Gastrenterologia Pediátrica.A especialista dirigiu nos últimos anos o Departamento de Pediatria da ULS Santa Maria, além de ter desempenhado diversos cargos em sociedades científicas e funções clínicas e académicas a nível interno.Na informação interna, o Conselho de Administração da ULS de Santa Maria agradece a Rui Tato Marinho pelos serviços prestados à instituição durante o seu mandato enquanto diretor clínico.Esta nomeação culmina um processo de substituição que se iniciou ainda antes do verão..Cirurgias adicionais. Rui Tato Marinho demitido do cargo de diretor clínico do Hospital de Santa Maria