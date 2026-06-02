Passageiro atrasado para voo invade pista do aeroporto da Madeira

Um passageiro, que estaria atrasado para um voo, entrou durante a madrugada desta terça-feira, 2 de junho, de forma ilícita na pista do aeroporto da Madeira, avança a RTP Madeira.Em causa um homem, de 60 anos e nacionalidade estrangeira, que transpôs a rede que limita o perímetro aeroportuário de maneira a entrar no avião.O individuo foi detetado de forma imediata pelo sistema de segurança do aeroporto, por volta das 5h20, e levado para uma esquadra da Polícia de Segurança Pública.O homem acabou por ser libertado após ter demostrado que não tinha intenção de fazer qualquer atentado civil, justificando que invadiu a pista por ser o caminho mais rápido para apanhar o voo.