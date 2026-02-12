De acordo com relatório Digital 2025 do DataReportal, Portugal tinha 7.49 milhões de perfis em redes sociais em janeiro de 2025.
Sociedade

Parlamento aprova limitação de acesso de crianças e jovens a redes e plataformas online

A proposta do PSD foi debatida durante duas horas porque eram apontados vários problemas. Vai agora descer à comissão para ser debatida na especialidade.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O projeto lei do PSD que limita o acesso de crianças e jovens a plataformas online e redes sociais foi esta quinta-feira, 12 de fevereiro, aprovado no parlamento, com os votos favoráveis das bancadas do PSD, PS, PAN e JPP.

Durante duas horas os deputados debateram a proposta social-democrata apontando vários problemas ao diploma, que agora vai descer à comissão para ser debatida na especialidade.

A proposta contou com os votos contra das bancadas do Chega e da Iniciativa Liberal e com as abstenções dos deputados do CDS-PP, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e do socialista Miguel Costa Matos.

De acordo com relatório Digital 2025 do DataReportal, Portugal tinha 7.49 milhões de perfis em redes sociais em janeiro de 2025.
Parlamento
Redes sociais

