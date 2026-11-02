Palavra do ano. De "habitação" a "tempestades", já estão escolhidas as 10 finalistas

O início de 2026 foi marcado por um comboio de tempestades cujas consequências ainda agora são visíveis, com estradas cortadas e árvores derrubadas. Não é de estranhar, por isso, que Tempestades seja uma das 10 palavras finalistas na iniciativa para eleição da Palavra do Ano. Já nas últimas semanas a questão da habitação tem estado no centro da atualidade, com protestos em Lisboa e no Porto, e com intervenções policiais. Assim, Habitação é outra das palavras finalistas.

Cada cidadão é convidado a eleger aquela que considera ser a palavra de 2026, sendo que, de acordo com a Porto Editora, que organiza esta iniciativa, a lista com as dez finalistas “reflete acontecimentos, tendências e preocupações que marcaram a atualidade do país”.

Elaborada a partir de milhares de sugestões recebidas, da análise das consultas no dicionário da língua portuguesa da Infopédia e dos temas que se destacaram nos meios de comunicação e nas redes sociais ao longo do ano, esta lista inclui também as palavras Combustíveis e Volta, devido aos “sucessivos aumentos do preço dos combustíveis para valores sem precedentes” e ao sistema de reciclagem de embalagens que entrou em vigor este ano e que "gerou discussão”, justifica a Porto Editora.

Num ano em que se assistiu a um praticamente eclipse quase total do sol, a palavra Eclipse também é listada, bem como Farmar, esse verbo que veio dos videojogos e que anda na boca dos mais jovens que dizem "farmar aura" para se referir ao "esforço para obter maior reconhecimento e carisma”.

Estreito (por causa das restrições à circulação em vários estreitos na squência do conflito entre EUA e o Irão), Exames (na sequência dos vários problemas na correção das provas nacionais), Chat (devido à generalização destes sistemas capazes de responder a perguntas e prestar apoio em diferentes tarefas), Drones (pelo seu "uso intensivo” na guerra). são as restantes quatro palavras finalistas desta lista.

A eleição está aberta em www.palavradoano.pt até dia 30. A 3 de dezembro será anunciada a palvra vencedora, que sucede a Apagão, que ganhou em 2025.