Ordem dos Médicos vai coordenar vacinação de quatro mil médicos

Médicos com mais de 65 anos vão receber vacinas da Pfizer, com menos de 65 da AstraZeneca.

Há médicos que estavam a ficar para trás na vacinação contra a covid-19. Médicos que só trabalham em unidades dos setores privado ou social. Ao todo, e segundo dados da Ordem, foram identificados quatro mil nesta situação, que o bastonário classificou como injusta.

Há duas semanas, a Ordem lançou uma petição para que se acabasse com esta diferenciação de tratamento entre profissionais e conseguiu dez mil assinaturas. Agora, a task force para a vacinação contra a covid-19 aceitou que fosse esta organização a coordenar todo o processo de vacinação e de administração aos médicos que estavam a ficar para trás.

Em comunicado, a Ordem explica que para os médicos com mais de 65 anos, e de acordo com orientações da Direção-Geral da Saúde e da própria task force, serão administradas vacinas da Pfizer. Para os médicos com menos de 65 anos, a task force disponibilizará vacinas da AstraZeneca.

Segundo a mesma nota, a vacinação já começou no último fim de semana "em alguns locais do país, nomeadamente no Porto, com a imunização de um total de 626 médicos com 65 ou mais anos de idade", e ontem seguiu para o Algarve.

"É um processo complexo, em que o planeamento e a organização têm de ser exemplares. A OM assumiu a responsabilidade e o risco de coordenar e organizar a vacinação dos médicos que estavam a ficar para trás, nomeadamente aqueles que trabalham em consultórios e clínicas. Não podíamos deixar de fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger a vida dos médicos e consequentemente garantir que os doentes continuem a ter acesso às suas consultas, exames e cirurgias", destacou o bastonário.

Miguel Guimarães sublinhou ainda que "vacinar um médico é assegurar que estará apto a salvar vidas, ainda mais numa altura de grande fragilidade como a que atravessamos. Não vamos deixar ninguém ficar para trás, estamos juntos e ninguém vai ficar desprotegido."

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde e da DGS, os profissionais de saúde integram os grupos prioritários da primeira fase da vacinação contra a covid-19. Em Portugal, a ministra Marta Temido justificou mesmo este critério com o lema "vacinar primeiro quem cuida de nós".