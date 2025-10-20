Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Medicina Familiar recebe maior número de vagas
Sociedade

Ordem dos Médicos pede 2317 vagas para internatos da especialidade em 2026, “o maior número de sempre”

Bastonário Carlos Cortes já entregou à tutela mapa de vagas para as especialidades médicas. Área dos Cuidados Primários é a que regista maior número de lugares. Obstetrícia e Cirurgia reduzem de forma pouco significativa, mas há 31 vagas para a nova especialidade de medicina de urgência. ACSS tem de aprovar mapa até fim de outubro.
