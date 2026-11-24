A Unidade de Acção Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e a a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizaram esta terça-feira, 24 de novembro, oito buscas na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da Operação “VINYL”, relacionada com uma investigação por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada.

A investigação, que corre termos sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa Oeste, incide sobre um esquema de fraude fiscal que envolve empresas do setor das produções audiovisuais, pertencentes ao mesmo grupo empresarial.

No decorrer da investigação foram recolhidos elementos que apontam para a emissão de notas de crédito falsas aos clientes dessas empresas, destinadas a anular faturação anteriormente emitida, o que permitia reduzir os rendimentos tributáveis em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e recuperar indevidamente o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) anteriormente liquidado.

Numa fase posterior, as empresas terão simulado operações comerciais entre si, mediante a emissão de faturas e notas de crédito falsas, com o propósito de obter vantagens patrimoniais indevidas em sede dos mesmos impostos.

Em causa um esquema que terá provocado, entre 2020 e 2025, um prejuízo fiscal superior a 2,5 milhões de euros.

As buscas distribuem-se em quatro domiciliárias, três não domiciliárias e uma a escritório de advogado. No decorrer das mesmas foram constituídos sete arguidos, quatro pessoas singulares e três pessoas coletivas, sujeitos a termo de identidade e residência.

Paralelamente, foram apreendidas documentação diversa com pertinência probatória e equipamentos informáticos e telemóveis.

A investigação vai prosseguir com a análise dos elementos probatórios apreendidos com o objetivo de apurar responsabilidades criminais e determinar as vantagens patrimoniais indevidamente obtidas.

Na operação estiver empenhados 15 militares da GNR, 16 inspetores tributários e aduaneiros e oito elementos do Núcleo de Informática Forense da Autoridade Tributária e Aduaneira, num total de 39 operacionais.