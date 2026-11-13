Operação policial internacional dirigida a utilizadores da 'dark web' conduz a 350 detenções

A polícia de vários países deteve 354 pessoas e apreendeu grandes quantidades de drogas, armas de fogo e dinheiro em numerário no âmbito de uma vasta operação internacional dirigida aos utilizadores da 'dark web', segundo responsáveis americanos e europeus.

A 'dark web' é a parte da internet oculta, acessível apenas a navegadores especiais, que oferece a possibilidade de anonimato e privacidade, mas também pode abrigar atividades ilegais.

A Europol, a agência policial europeia, coordenou uma operação à escala global, chamada "Operação Tornado", entre maio de 2025 e outubro de 2026, que deu origem a centenas de ações policiais em todo o mundo.

A maioria das detenções ocorreu nos Estados Unidos (132), no Reino Unido (59), na Hungria (45), na Alemanha (41) e em França (23).

Na Europa, as autoridades apreenderam quase uma tonelada de drogas ilícitas, incluindo anfetaminas, cetamina, MDMA, cocaína e cannabis.

"A operação destacou a resiliência dos mercados da 'dark web', que continuam a adaptar-se apesar dos desmantelamentos", disse a Europol em comunicado.

Nos Estados Unidos, foram apreendidas mais de 4,8 toneladas de drogas, bem como 152 armas de fogo e 150 milhões de euros em dinheiro e criptomoedas.

"A operação TorNado enfrentou uma das ameaças mais urgentes à segurança pública da nossa época: o tráfico de fentanil e outras drogas letais através da dark web", afirmou Christopher Raia, diretor adjunto do FBI.

"Identificámos vendedores importantes na dark web", continuou, esclarecendo que desmantelaram "elementos-chave das suas infraestruturas" que lhes permitiam operar.

As forças policiais de 14 países participaram nesta operação, incluindo Austrália, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.