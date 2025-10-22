Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.
José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.FOTO: Paulo Spranger
Sociedade

Operação Marquês. Sócrates usou “algum dinheiro” para pagar despesas em férias

Em mais uma sessão de julgamento do processo Marquês, o foco foram sobretudo as férias que o ex-PM fez com Fernanda Câncio, que garantiu que sempre pensou que era o ex-PM a pagar tudo.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Sociedade
Justiça
Operação Marquês
Sócrates
edição impressa

