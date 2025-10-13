Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves (dta.), com presidente do COP, Fernando Gomes, na cerimónia de posse dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP).
O diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves (dta.), com presidente do COP, Fernando Gomes, na cerimónia de posse dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP).Paulo Spranger
Sociedade

Operação Mais Valia. Fernando Gomes quer entregar a sua caixa de e-mails ao Ministério Público

O ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) soube pela comunicação social que o MP e a PJ queriam aceder ao seu correio eletrónico do tempo em que liderava o organismo.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Ministério Público
criminalidade
Fernando Gomes
Polícia Judiciária - PJ
edição impressa
DIAP Lisboa
Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
operação Mais Valia
cnn porugal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt