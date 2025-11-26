Operação Magazine: PSP detém suspeito de tráfico de armas em Olhão

Ao fim de 6 meses de investigação, realizada sob a coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, a PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, cumpriu no dia 25 de novembro três mandados de busca e apreensão — uma domiciliária e duas não domiciliárias — no concelho de Olhão, operação que resultou na detenção do suspeito e na apreensão de um vasto conjunto de armas, munições e outros objetos ilícitos.Segundo o comunicado da PSP, na operação Magazine foram apreendidos 6 pistolas, 5 revólveres, 2 espingardas de canos serrados,1 arma de classe G (pressão de ar 4,5 mm),1 arma de alarme, 1 faca de abertura automática,1 bastão extensível,1 silenciador,1 cano de espingarda, 13 carregadores de diversos calibres, 1 tambor de revólver, 11 741 munições de vários calibres, 13 mil euros em numerário e 1 telemóvelO detido será esta terça-feira presente à autoridade judiciária competente.A investigação agora culminada teve origem num processo relacionado com tráfico, mediação e transformação de armas de fogo, que anteriormente deu origem à operação “Bala Perdida II”. Realizada a 13 de março de 2024, essa operação envolveu o cumprimento de 3 mandados de detenção fora de flagrante delito e 58 mandados de busca, tendo resultado na detenção de 14 indivíduos e na apreensão de 107 armas de fogo e 18 730 munições.Em comunicado, a PSP sublinha que, com a recolha de prova agora executada, está convicta de ter cessado a atividade ilícita em causa..GNR deteve sete pessoas e apreendeu armas de guerra em Aljezur