PGR Amadeu Guerra e Rui Cardoso, procurador-geral adjunto.
PGR Amadeu Guerra e Rui Cardoso, procurador-geral adjunto.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Operação Influencer. DCIAP não acionou mecanismo para acelerar processo

PGR recusou responder ao DN o motivo de não ter solicitado urgência no processo, medida prevista no Código de Processo Penal. Também não responde quem forneceu a informação errada nem quais medidas serão tomadas diante de mais este capítulo da Operação Influencer.
