Operação Marquês. José Sócrates afasta intervenção na nomeação de Aramando Vara na CGD

José Sócrates garante não ter tido qualquer intervenção na nomeação de Armando Vara para a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), afirmando que até levantou "objeções" perante a sugestão desta nomeação, que tinha sido da responsabilidade do então ministro das Finanças Teixeira dos Santos.“Achei que era muito cedo, depois da forma como Armando Vara saiu do Governo em 1999. Disse a Teixeira dos Santos ‘acho que isso está ainda muito fresco e vamos ser muito atacados politicamente’”, lembrou.Armando Vara deixou o Governo em em dezembro de 2000, liderado por António Guterres, para evitar, na palavras do atual secretário-geral da ONU, que o Governo se transformasse num "pântano político", porque Vara, então ministro da Juventude, estava debaixo de fogo das oposições na sequência de notícias sobre irregularidades na Fundação para a Prevenção e Segurança.