Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Operação Marquês. José Sócrates afasta intervenção na nomeação de Aramando Vara na CGD

José Sócrates volta a ser ouvido em tribunal, no âmbito de um processo que já dura há mais de dez anos.
Operação Marquês. José Sócrates afasta intervenção na nomeação de Aramando Vara na CGD
Gerardo Santos

Sócrates afasta ter tido intervenção na nomeação de Armando Vara para a CGD

José Sócrates garante não ter tido qualquer intervenção na nomeação de Armando Vara para a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), afirmando que até levantou "objeções" perante a sugestão desta nomeação, que tinha sido da responsabilidade do então ministro das Finanças Teixeira dos Santos.

“Achei que era muito cedo, depois da forma como Armando Vara saiu do Governo em 1999. Disse a Teixeira dos Santos ‘acho que isso está ainda muito fresco e vamos ser muito atacados politicamente’”, lembrou.

Armando Vara deixou o Governo em em dezembro de 2000, liderado por António Guterres, para evitar, na palavras do atual secretário-geral da ONU, que o Governo se transformasse num "pântano político", porque Vara, então ministro da Juventude, estava debaixo de fogo das oposições na sequência de notícias sobre irregularidades na Fundação para a Prevenção e Segurança.

Sessão começa onde a anterior terminou, no Vale do Lobo

Com meia hora de atraso em relação ao que estava previsto, a 9.ª sessão do julgamento em torno da Operação Marquês, foi esta terça-feira retomada.

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, lembra que a sua primeira acusação de corrupção, por parte do Ministério Público (MP), está relacionada com o processo do empreendimento Vale do Lobo.

Várias vezes refere "insultos" ao seu Governo, e fala no Parque Escolar para identificar um "padrão", lembrando como "começou o Processo Marquês".

A juíza Susana Seca pergunta ao arguido se tem alguma coisa a ver com Valo do Lobo. Sócrates insiste que está a identificar um padrão.

Susana Seca pede que a sessão se centre nos factos.

Acompanhe aqui a oitava sessão do julgamento da Operação Marquês. José Sócrates continuará a ser ouvido, no âmbito da Operação Marquês.

As sessões referentes à Operação Marquês regressam nesta terça-feira, dia 9 de setembro, a partir das 9h30. Isto depois de o foco da audição anterior, na quinta-feira passada, ter sido o "capítulo Lena", como lhe chamou a juíza Susana Seca.

O antigo primeiro ministro José Sócrates volta a estar diante do tribunal, no Campus de Justiça de Lisboa.

José Sócrates
Operação Marquês
Diário de Notícias
www.dn.pt