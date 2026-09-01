Calor coloca Portugal em alerta amarelo
Calor coloca Portugal em alerta amareloLeonardo Negrão
Sociedade

Onze distritos do continente vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente

O aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai estar em vigor entre as dez e as 19 horas de quinta-feira.
Publicado a

Onze distrito vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai estar em vigor entre as dez e as 19 horas de quinta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas vão subir 10 a 12 graus Celsius em alguns locais de Portugal continental a partir de quarta-feira, podendo atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, segundo o IPMA.

A exceção vai para a costa sul do Algarve, onde as subidas serão menos significativas e essencialmente na quinta-feira 05 a 06 graus.

Na quinta-feira a temperatura máxima vai estar na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.

Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.

De acordo com o IPMA, é provável que na quinta-feira haja poeiras do Norte de África nas regiões mais a sul.

Por causa do tempo quente, o perigo de incêndio rural vai estar muito elevado na quinta-feira na generalidade do território, com alguns concelhos em perigo máximo.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro. Vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas e pequena subida da temperatura mínima no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 18 (Faro) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 32 (Castelo Branco).

Calor coloca Portugal em alerta amarelo
Máximas até 39ºC colocam nove distritos sob aviso amarelo devido ao calor
Beira Baixa
Alentejo
Aviso amarelo
Vale do Tejo
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Diário de Notícias
www.dn.pt