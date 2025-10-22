Oito distritos sob aviso amarelo devido a chuva e vento forte

Oito distritos do norte de Portugal continental estão esta quarta-feira, 22 de outubro, e na quinta-feira, 23, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e vento forte.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso entre as 21h00 desta quarta e as 06h00 de quinta-feira devido à previsão de vento sudoeste rodando para noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21h00 desta quarta e as 06h00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, mas por causa da chuva persistente, passando a aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.Para esta quarta-feira, no continente, o IPMA prevê para períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, sendo mais intensa no Minho e Douro Litoral no final do dia, vento forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro em alguns locais.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Lisboa, Leiria e Santarém) e as máximas entre os 19 (na Guarda e em Viseu) e os 27 (em Évora).