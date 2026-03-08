Oito desalojados em incêndio em Coimbra

Outo pessoas, duas delas crianças, ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que se registou na madrugada deste domingo, 8 de março, em Coimbra.O número de desalojados poderá aumentar visto que o prédio tem vários quartos arrendados por estudantes, que, por ser fim de semana, estavam ausentes.O alerta para o incêndio, que ocorreu num edifício de três andares na rua Couraça dos Apóstolos, na alta da cidade, foi dado às 4h40."Neste momento, o prédio não tem condições de habitabilidade. O incêndio, que terá tido início no terceiro andar, afetou bastante a cobertura e águas furtadas. O resto do edifício, devido à água utilizada no combate, tem infiltrações”, disse à Lusa o subchefe principal dos Sapadores de Coimbra, Mário Miranda.Os desalojados foram realojadas num alojamento local, onde permanecerão por tempo indeterminado.