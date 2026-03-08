Oito desalojados em incêndio em Coimbra
Maria João Gala (Arquivo)
Sociedade

Oito desalojados em incêndio em Coimbra

O número de desalojados poderá aumentar visto que o prédio tem vários quartos arrendados por estudantes, que, por ser fim de semana, estavam ausentes.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Outo pessoas, duas delas crianças, ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que se registou na madrugada deste domingo, 8 de março, em Coimbra.

O número de desalojados poderá aumentar visto que o prédio tem vários quartos arrendados por estudantes, que, por ser fim de semana, estavam ausentes.

O alerta para o incêndio, que ocorreu num edifício de três andares na rua Couraça dos Apóstolos, na alta da cidade, foi dado às 4h40.

"Neste momento, o prédio não tem condições de habitabilidade. O incêndio, que terá tido início no terceiro andar, afetou bastante a cobertura e águas furtadas. O resto do edifício, devido à água utilizada no combate, tem infiltrações”, disse à Lusa o subchefe principal dos Sapadores de Coimbra, Mário Miranda.

Os desalojados foram realojadas num alojamento local, onde permanecerão por tempo indeterminado.

incêndio
Coimbra

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt