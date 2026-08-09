Oito aeronaves e 200 bombeiros combatem incêndio no Norte do país

Oito aeronaves e cerca de 200 operacionais combatem um incêndio no distrito de Vila Real. As chamas consomem área de mato em Vila Pouca de Aguiar, numa zona onde não existem casas, mas a área é agrícola e com armazens.De acordo com a informação mais atualizada da Proteção Civil, 46 veículos e oito aeronaves estão empenhada no combate aos fogos. O incêndio começou antes da hora do almoço, por volta das 12:00. Não há estradas cortadas neste momento. São esperados mais reforços.Outras duas ocorrências significativas, de acordo com a Proteção Civil, estão na zona do Douro. Em Carrazeda de Ansiães estão dois incêndios ativos, um em Parambos e outro em Linhares.Neste primeiro estão 123 operacionais, 33 camiões e cinco aeronaves. Em Linhares são menos operacionais, num total de 107, mas com mais veículos: 39, apoiados por dois meios aéreos.Esta notícia será atualizada quando houver mais desenvolvimentos."Incêndios de sexta geração". Especialista alerta para fogos tão intensos que nem os meios aéreos os conseguem travar.Seguro critica falhas na prevenção dos incêndios, "passa culpas" e promessas por cumprir na Serra da Estrela