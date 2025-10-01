Obras de expansão do terminal 2 do aeroporto de Lisboa concluídas em outubro

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito, anunciou esta terça-feira, 30 de setembro, que as obras de melhoria do terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado vão estar concluídas em outubro.“Vamos inaugurar o t2 [terminal 2] ainda em outubro deste ano”, revelou o responsável na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, garantindo ainda que o calendário inicialmente previsto para as obras na Portela está a correr como previsto.Em causa agora estão obras de melhoria da qualidade de serviço..Obras avançam no aeroporto de Lisboa com construção do terminal 2. Posteriormente, sujeito a avaliação de impacto ambiental, haverá uma segunda parte de obras de melhoria e expansão, implementadas pela concessionária dos aeroportos, a ANA, para elevar a capacidade dos atuais 38 para até 45 movimentos por hora até 2028. Estas obras no aeroporto Humberto Delgado, adjudicadas ao consórcio da Mota-Engil e da Vinci, preveem um investimento de mais de 233 milhões de euros e visam mitigar o atual congestionamento da infraestrutura até ao arranque do novo aeroporto Luís de Camões, em Alcochete.O Ministério Público avançou, no início do ano, com uma ação de impugnação no Supremo Tribunal Administrativo por considerar ser necessária a realização de uma avaliação de impacte ambiental (AIA) na primeira fase dos trabalhos de melhoria da Portela que prevê também a expansão do terminal 1 e a criação de uma placa de estacionamento de aviões.Por sua vez, a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) defende que não seria necessária uma avaliação ambiental nesta fase uma vez que não iria alterar o aumento da capacidade da infraestrutura, prevendo realizar um estudo apenas para o aumento da capacidade de voos. Uma posição partilhada pela ANA e pelo executivo que avançaram na altura com uma contestação à ação administrativa.