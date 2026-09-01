Entre os imigrantes, os erros nos processos e os atrasos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) causam receio. Foto: Leonardo Negrão

Sociedade

O que vai mudar com as novas regras de deportação e asilo

Diferente da outra versão da Lei dos Estrangeiros e da Lei da Nacionalidade, o TC validou o diploma e o Governo não teve de afinar o texto. Saiba o que muda.