Entre os imigrantes, os erros nos processos e os atrasos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) causam receio.
Entre os imigrantes, os erros nos processos e os atrasos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) causam receio.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

O que vai mudar com as novas regras de deportação e asilo

Diferente da outra versão da Lei dos Estrangeiros e da Lei da Nacionalidade, o TC validou o diploma e o Governo não teve de afinar o texto. Saiba o que muda.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
AIMA
imigrantes ilegais
deportação
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt