O inverno chegou com queda de neve e agitação marítima

Onze distritos de Portugal continental estão este domingo, 21 de dezembro, sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à queda de neve e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estiveram em alerta laranja para a queda de neve até às 9h prevendo-se "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados", de acordo com um comunicado do IPMA.Na nota, o IPMA estende ainda o alerta laranja para agitação marítima em sete distritos, estando este agora em vigor até às 12h de hoje.Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão todos com previsão de "ondas de noroeste com cinco a seis metros e altura máxima de 10 metros".O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O inverno começa este domingo, com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os 4 e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA.Portugal continental será afetado durante este fim de semana por uma massa de ar polar marítima que provocará a queda de neve a cotas mais baixas e temperaturas próximas ou inferiores a 0 graus no interior Norte e Centro.