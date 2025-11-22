O apelo de Leão XIV aos jovens: “Não deixem que a inteligência artificial faça os vossos trabalhos de casa”

A inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para aprender, mas não deve substituir o esforço pessoal, avisou o papa Leão XIV a cerca de 15 mil jovens norte-americanos durante uma sessão de perguntas e respostas.Numa transmissão por videoconferência desde o Vaticano para a Conferência Nacional de Jovens Católicos, em Indianápolis, o papa sublinhou que a IA "está a tornar-se uma das características definidoras do nosso tempo".“Usar a inteligência artificial de forma responsável significa utilizá-la de modos que vos ajudem a crescer. Não é pedir que faça os vossos trabalhos de casa”, afirmou, citado pela agência Reuters.Durante a conversa, Leão XIV respondeu a questões sobre a fé católica e deu conselhos sobre como fazer amigos na escola, mas também comentou brevemente assuntos políticos, numa referência às políticas anti-imigração do Presidente dos EUA, Donald Trump. “Jesus quer que sejamos pessoas que constroem pontes, não muros”, disse, ecoando uma das críticas mais fortes do falecido papa Francisco ao antigo presidente norte-americano.O papa reforçou ainda que a fé e a Igreja não devem ser instrumentalizadas politicamente: “Por favor, tenham cuidado para não usar categorias políticas para falar sobre a fé ou sobre a Igreja. A Igreja não pertence a nenhum partido político. Ela ajuda-vos a formar a vossa consciência… para que possam pensar e agir com sabedoria e amor.” .Momento histórico. Rei Carlos e papa Leão XIV rezam juntos na Capela Sistina