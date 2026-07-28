Programa foi lançado em dezembro passado.
Programa foi lançado em dezembro passado.Leonardo Negrão
Sociedade

Novo programa ajuda dezenas de migrantes

Em mais de seis meses do projeto “Mover”, 61 pessoas encontram-se a frequentar formação pré-partida para chegar a Portugal. Mais 15, de Angola e Cabo Verde, estão a aguardar o visto.
Amanda Lima
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