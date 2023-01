Novas buscas na Câmara de Lisboa por suspeitas de corrupção na presidência de Medina

A Câmara Municipal de Lisboa voltou esta terça-feira a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ), avançou a CNN Portugal. Estas buscas estarão relacionadas com a operação Tutti Frutti, que investiga alegados favorecimentos de dirigentes políticos a militantes do PSD e do PS, envolvendo juntas de freguesia de Lisboa e várias câmaras municipais.

As autoridades judiciais realizaram buscas no Departamento de Apoio aos órgãos e serviços municipais da Câmara de Lisboa, confirmou a autarquia à Lusa.

"Confirmamos as buscas realizadas e qualquer esclarecimento sobre o âmbito das mesmas deverá ser prestado pelas autoridades judiciais", indicou fonte oficial da câmara.

A Unidade de Combate à Corrupção da PJ está desde o início desta manhã na Câmara de Lisboa, que no início da semana passada já tinha sido alvo de buscas no departamento do Urbanismo, na sequência das quais três sociedades e os respetivos representantes legais foram constituídos arguidos.

Esta terça-feira, referiu o canal de notícias que cita fontes da autarquia, os inspetores da PJ "procuraram atas de reuniões da câmara relacionadas com processos urbanísticos apresentados pelo ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado, durante a presidência de Fernando Medina".

Esta é a segunda vez no espaço de uma semana que são realizadas buscas na câmara da capital.

Na quarta-feira da semana passada, a TVI/CNN Portugal noticiou que a PJ realizou buscas na Câmara de Lisboa por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação", numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina.

A Câmara de Lisboa confirmou, na altura, as buscas no departamento de Urbanismo, mas remeteu mais esclarecimentos para as autoridades judiciais.

Na quinta-feira, Fernando Medina fez saber que pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ser ouvido no processo que motivou buscas da PJ na Câmara de Lisboa. O ministro das Finanças disse não ter conhecimento de qualquer investigação em curso, indicando que nunca foi chamado a prestar esclarecimentos.

O jornal Público recordou que estava em causa a contratação, entre 2015 e 2016, dos serviços de consultadoria do 'histórico' do PS Joaquim Morão, ex-autarca em Idanha-a-Nova e Castelo Branco, para apoio técnico na gestão de projetos e obras municipais.

Segundo a TVI/CNN Portugal, em causa estarão "a viciação das regras para a contratação de um histórico do PS de Castelo Branco com vista à gestão das obras públicas na capital".

Com Lusa