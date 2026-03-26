Nova SBE é a 2.ª Melhor do Mundo em mobilidade internacional e acusa a UNL de lhe querer impor constrangimentos.
Nova SBE é a 2.ª Melhor do Mundo em mobilidade internacional e acusa a UNL de lhe querer impor constrangimentos.Paulo Spranger/Global Imagens
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Nova SBE avança com divórcio da Universidade Nova de Lisboa

Instituição prepara-se para apresentar pedido ao Ministério da Educação, em abril. Objetivo da SBE é libertar-se das regras que considera estarem a impedi-la de competir com congéneres internacionais.
Margarida Vaqueiro Lopes
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