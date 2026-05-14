Professora, investigadora e advogada Emellin de Oliveira.
Professora, investigadora e advogada Emellin de Oliveira.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Nova lei da deportação é votada esta sexta-feira. Pareceres apontam prejuízos para as crianças

Texto que altera as regras de deportação visa facilitar o afastamento de imigrantes e alarga prazos de detenção. É uma das peças que “completa” a reforma migratória, que já tornou o reagrupamento familiar mais rígido e dificultou a nacionalidade portuguesa as bebés nascidos no país.
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