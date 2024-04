Nova Agência de Migrações fica com poder de admitir estrangeiros sem pedir verificação de segurança

O diploma de criação da AIMA dá a esta Agência administrativa o poder de decidir se pede ou não verificações de segurança sobre os estrangeiros requerentes de residência. Inspetores do SEF temem efeitos da descricionaridade, mas Sistema de Segurança Interna garante que todos serão verificados. O Ministro da Administração Interna defende que o novo sistema, que atomiza por sete entidades as funções do SEF, será mais seguro.