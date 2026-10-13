SNS integra mais de 150 mil profissionais em todos os organismos. Foto:Pedro Correia/Global Imagens

Sociedade

Nome de Nuno Reis para gerir megaestrutura do SNS divide PSD e administrações de Unidades Locais de Saúde

Anúncio que Governo prepara fusão da Direção Executiva e da ACSS foi recebido com expectativa por profissionais, mas também com divisões no próprio PSD. Em causa está um dos nomes referidos para a gestão deste organismo. Nada é oficial e fonte da tutela diz: “Não houve convites.” Mas fontes da Saúde e da área política garantem que sim, e que o nome anunciado gerou “estranheza” e “receio” no partido e até em administrações nomeadas pela ministra.