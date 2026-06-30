A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), fundada pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre, prepara-se para voltar a romper a comunhão com a Igreja Católica, ordenando dois bispos sem autorização do Papa. O movimento tradicionalista - que conta com 100 mil seguidores em todo o mundo, incluindo cerca de 800 em Portugal - é conhecido por recusar as reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II e as posições subsequentes da Igreja sobre temas como o ecumenismo e a liberdade religiosa. E para o núncio apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa, o que está em causa neste braço‑de‑ferro é muito mais do que saber se a missa deve ser celebrada em latim ou no idioma vulgar.“A autoridade suprema na Igreja é um concílio aprovado pelo papa e não tem sentido que um grupinho pretenda ser dono da verdade, passando por cima de toda a Igreja”, afirmou o diplomata espanhol que representa a Santa Sé, em declarações ao DN. “Uma coisa é o debate interno e outra muito diferente é quebrar todas as normas da Igreja e avançar para o cisma”, acrescentou. O representante pontifício sublinha ainda que valoriza “a humildade do papa, junto com o dever dele de manter a unidade - não rasgando a túnica sem costuras”, numa referência à túnica inconsútil que simboliza a unidade da Igreja.Embora conte com um número significativo de seguidores em mais de 70 países, a FSSPX representa uma gota de água num total estimado de 1,4 mil milhões de católicos em todo mundo - cerca de 18% da população global. A importância do atual diferendo e do eventual cisma não se deve à sua dimensão, mas ao precedente que pode criar, numa altura em que outros grupos “ultra-conservadores” questionam as posições da Santa Sé. E em que, no campo “progressista”, haja também quem questione as posições da Santa Sé, nomeadamente na Alemanha, país onde os bispos propõem um “caminho sinodal“ que o Vaticano rejeita. Neste contexto, os apelos à unidade por parte do papa, na sequência da posição da FSSPX, adquirem especial relevância. .Numa carta enviada ao superior‑geral da Fraternidade, Davide Pagliarani, publicada a 29 de junho, o papa pede que a FSSPX suspenda as ordenações episcopais anunciadas para 1 de julho, por não terem mandato pontifício. Leão XIV defende que avançar com consagrações episcopais sem autorização configuraria um ato de natureza cismá-\u0007tica, com impacto na validade dos sacramentos administrados pelos novos bispos. A referência à “túnica inconsútil de Cristo” enquadra o apelo num registo teológico que tem marcado este diferendo.“A Igreja reconhece o apreço pela vida litúrgica, o empenho na formação sacerdotal, o zelo apostólico e o desejo de fidelidade à tradição que caracterizam muitas pessoas e comunidades vinculadas a essa Fraternidade. Tudo isto motivou a atenção e a benevolência que os meus predecessores vos manifestaram constantemente”, escreve Leão XIV na carta. “Neste espírito, e repleto de afeto cristão, peço-vos e suplico-vos do fundo do coração: reconsiderai!”, acrescenta o papa, sublinhando que “a Igreja está disponível a um caminho de diálogo e de entendimento, que o Espírito Santo pode tornar possível e fecundo”.Entre o Espírito Santo e a tradição da IgrejaA referência ao Espírito Santo, uma das três pessoas da Santíssima Trindade, é central para compreender o diferendo. Ao longo das últimas décadas, o confronto entre Roma e a Fraternidade tem sido frequentemente descrito como uma disputa político-eclesial, centrada em divergências sobre liturgia e sobre o magistério pós-conciliar. No entanto, na origem do conflito está uma dimensão teológica: o modo como a Igreja entende a autoridade dos concílios ecuménicos. O catolicismo ensina que o Espírito Santo guia a Igreja e que as decisões de um concílio convocado pelo papa são tomadas sob essa inspiração divina, tal como, de resto, a eleição de um pontífice pelo colégio de cardeais.No entendimento da Santa Sé, ao questionarem a legitimidade das decisões do Concílio Vaticano II, os membros da Fraternidade colocam-se num plano que ultrapassa o debate humano e toca na esfera da autoridade divina. Esta leitura teológica tem sido expressa como uma oposição entre soberba e humildade, categorias presentes na reflexão católica sobre a obediência eclesial. “A humildade é a sintonia de Deus”, disse ao DN uma das fontes ouvidas pelo DN.A FSSPX, por seu lado, tem mantido reserva pública, com exceção de uma carta aberta publicada a 24 de junho, onde defende que “acima das mudanças e das vicissitudes do tempo ergue‑se a tradição imutável, que é, na história, um eco da Verdade eterna”, numa alusão ao contraste entre o que considera ser a tradição da Igreja e as mudanças adotadas no Concílio Vaticano II e nas décadas seguintes. A posição da Fraternidade assenta na convicção de que o Vaticano II introduziu alterações que, na sua perspetiva, não correspondem à tradição doutrinal anterior. Roma tem respondido que a interpretação do concílio deve ser feita à luz do magistério pontifício e que a rejeição das decisões conciliares não é compatível com a estrutura da Igreja. A questão central é a aceitação, ou não, da autoridade dos concílios e do papa enquanto garante da unidade da Igreja.É neste contexto que o apelo de Leão XIV assume particular relevância. Ainda é possível evitar um cisma formal, mas apenas se a Fraternidade aceitar que a comunhão com Roma implica obediência real, e não apenas afetiva. O que está em causa é a ideia de que a FSSPX é guardiã da “verdadeira tradição” contra desvios da Igreja pós-Concílio. Essa lógica cria uma tensão estrutural com Roma, porque coloca o movimento num papel de árbitro doutrinal que, segundo a Santa Sé, não lhe compete.Neste momento, os analistas identificam três cenários possíveis. O primeiro é evitar o cisma, caso a Fraternidade recuar, aceite a autoridade papal e reconheça que a tradição é entendida pela Igreja como uma realidade viva e interpretada no tempo. O segundo é a ocorrência de um cisma formal, caso avancem com as consagrações episcopais, repetindo o gesto de Lefebvre. O terceiro é a manutenção de um cisma prático mas não declarado, que corresponde ao estado atual: comunhão irregular, mas sem ruptura jurídica.O movimento justifica as nomeações de novos bispos como necessárias para garantir a continuidade das suas atividades pastorais e litúrgicas, uma vez que, dos quatro prelados ordenados em 1988, apenas dois estão vivos - Bernard Fellay (68 anos) e Alfonso de Galarreta (69 anos). Quando Lefebvre decidiu consagrá-los sem autorização do papa João Paulo II, este decretou a excomunhão do arcebispo francês e dos quatro bispos. A excomunhão foi levantada em 2009, pelo papa Bento XVI, que tentou a via da reconciliação, mas a situação canónica da Fraternidade nunca foi plenamente resolvida (ver cronologia e texto nestas páginas)..O grupo que quer manter a missa em latim e outras práticas anteriores a 1962.CRONOLOGIA1970: Fundação da FSSPXO arcebispo Marcel Lefebvre cria a FSSPX para preservar a formação sacerdotal e a liturgia tradicional pré‑Concílio Vaticano II. 1988: ordenação de quatro bispos e ruptura com RomaLefebvre consagra quatro bispos sem autorização pontifícia, levando à excomunhão automática e ao início formal da “comunhão irregular”.2009: Bento xvi levanta a excomunhãoO Papa remove a pena dos quatro bispos e tenta reintegrar a Fraternidade, mas o diálogo fracassa por divergências sobre o Vaticano II.2026: Novas ordenações e cismaA FSSPX anuncia novas ordenações episcopais sem mandato papal, repetindo a lógica de 1988 e abrindo caminho a um cisma formal.