“Não tem sentido que um grupinho pretenda ser dono da verdade”
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“Não tem sentido que um grupinho pretenda ser dono da verdade”

Fraternidade São Pio X vai ordenar dois bispos sem autorização do papa. O núncio apostólico em Portugal diz ao DN que há espaço para debate interno, mas não para “passar por cima de toda a Igreja".
Filipe Alves
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