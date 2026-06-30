Fraternidade Sacerdotal São Pio X.
Fraternidade Sacerdotal São Pio X.O movimento fundado por Lefebvre conta com 100 mil fiéis.
Sociedade

O grupo que quer manter a missa em latim e outras práticas anteriores a 1962

Grupo fundado por Marcel Lefebre conta com cerca de cem mil seguidores e procura manter as tradições anteriores ao Concílio Vaticano II.
Filipe Alves
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