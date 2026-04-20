Não existem “medidas mágicas” contra a corrupção
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Não existem “medidas mágicas” contra a corrupção

Os desafios contemporâneos do combate à corrupção estarão em debate num evento que ocorre esta terça-feira (21 de abril), em Coimbra. Do Brasil, participa Roberto Livianu, promotor de justiça de SP.
Amanda Lima
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